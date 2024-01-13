شاومي تكشف عن 5 تقنيات أساسية للمركبات الكهربائية وتُطلق سيارتها الجديدة

أطلقت شاومي، أحدث إصداراتها التكنولوجية من خلال تكنولوجيا شاومي للمركبات الكهربائية، حيث قامت رسمياً بالكشف عن خمس تقنيات أساسية للمركبات الكهربائية التابعة لها من خلال تطوير التكنولوجيا الأساسية، حيث تهدف شاومي إلى إعادة تعريف تكنولوجيا صناعة السيارات.

وشاومي EV ملتزمة بنهج من أسفل إلى أعلى، بدءًا من تطوير التكنولوجيا الأساسية والبحث المستقل في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية.

وحققت شاومي EV استثمار يزيد على 10 مليارات يوان صيني في المرحلة الأولية من البحث والتطوير ويضم الفريق البحثي أكثر من 3400 مهندس وأكثر من ألف خبير تقني في مجالات حيوية في الصين وخارجها.

وتم الكشف عن اختراقات في تطوير خمس تقنيات أساسية لشاومي EV. في قطاعات رئيسية مثل E-Motor والبطارية والصب الشاومي والقيادة الذاتية الشاومي Pilot والكابينة الذكية، وأصبحت العديد من التقنيات الخاصة بشاومي EV مطورة ذاتياً لأول مرة على مستوى وهذا يظهر التراكم التكنولوجي الشامل البالغ 13 عامًا منذ تأسيس شاومي.

