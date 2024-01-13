إخطار الإنتربول وإدراج بالنشرة الحمراء.. نص قرار الجنايات في قضية اللجنة الثورية للإخوان

تنشر البوابة نيوز، نص قرار محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، في محاكمة 6 متهمين بقضية اللجنة الثورية لجماعة الإخوان والتي تم تأجيلها لجلسة 4 فبراير المقبل.

إخطار الإنتربول وإدراجهما على النشرة الحمراء

جاء بقرار المحكمة:

أولاً: إلقاء القبض على المتهمين “محمود.م.ف.م.ب” و“ أحمد.هـ.ب.ع.خ” وحبسهما على ذمة القضية، واخطار الإنتربول الدولي لإدراجهما على النشرة الحمراء، وتعقبهما وضبطهما خارج البلاد.

ثانيا: التأجيل لجلسة 4 فبراير 2024، واخطار الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات، بانتداب المهندس الفني المختص، لعرض المضبوطات بتلك الجلسة، وعلى النيابة إحضار جميع الأحراز المضبوطة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات علي ذمة القضية وتنفيذه.

وقررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية اللجنة الثورية لجماعة الإخوان والتي حملت رقم 5314 لسنة 2023، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، لجلسة 4 فبراير المقبل.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم قيادة جماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتنفيذ عمليات عدائية ضد الأفراد والمنشآت العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.