NVIDIA تطلق سلسلة GeForce RTX 40 SUPER… أبطال جدد يتحدون عالم الألعاب بالذكاء الاصطناعى

أعلنت شركة NVIDIA عن إطلاق سلسلة GeForce RTX 40 SUPER Series، والتي تعد بتحفيز تجربة الألعاب والإبداع على أجهزة الكمبيوتر بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. تتضمن هذه السلسلة وحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX 4080 SUPER، وGeForce RTX 4070 Ti SUPER، وGeForce RTX 4070 SUPER، والتي توفر أداء متفوقًا وإمكانيات تحويلية استثنائية.

بناءً على بنية NVIDIA Ada Lovelace، تقدم هذه الوحدات الجديدة ما يصل إلى 52 Shader TFLOPS و121 RT TFLOPS و 836 AI TOPS، مما يعزز الألعاب ويمكن المستخدمين من خلق عوالم وتجارب ترفيهية جديدة. يتراوح سعر GeForce RTX 4070 SUPER ابتداءً من 599 دولارًا.

تجمع تقنيات NVIDIA مثل Deep Learning Super Sampling (DLSS) بدقة فائقة، وFrame Generation، وRay Reconstruction لتوفير أعلى جودة بصرية في الألعاب مثل Diablo IV، Pax Dei، وHorizon Forbidden West. تعتمد DLSS على الذكاء الاصطناعي لإنشاء بكسلات إضافية، مما يسرع تتبع الشعاع بنسبة تصل إلى 4x مع تحسين جودة الصورة.

قال مات ويبلينج، نائب رئيس التسويق العالمي لـ GeForce في NVIDIA: "تُعتبر وحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX SUPER ترقية رائعة لمحبي الألعاب والمحترفين المبدعين، وستدعم أكثر من 500 لعبة وتطبيق RTX، جاعلة المستخدمين مستعدين للتحديات الإبداعية القادمة في عالم الذكاء الاصطناعي."

تعتبر وحدات Tensor Core المخصصة للذكاء الاصطناعي في GeForce RTX SUPER هي الخيار الأمثل لاستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر. بفضل نوى Tensor Core، تقدم هذه الوحدات ما يصل إلى 836 AI TOPS، مما يمكنها من تحقيق أداء ممتاز في مجال الألعاب والإبداع والإنتاجية.

برنامج NVIDIA TensorRT يسهل على المستخدمين الاستفادة القصوى من أداء الاستدلال التعلم العميق، ويُحسِّن وقت التشغيل لتطبيقات الاستدلال. بالنسبة لحملات الذكاء الاصطناعي، تُظهر بطاقة GeForce RTX 4080 SUPER فائدتها من خلال إنشاء فيديو أسرع بأكثر من 1.5 مرة وصور أسرع بأكثر من 1.7 مرة مقارنةً بـ RTX 3080 Ti.

تعتمد تقنية DLSS المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز تجربة اللعب وتسريع الإنتاجية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الإبداعية، مما يسمح لمستخدمين Adobe Photoshop بالاستفادة من Tensor Cores لتسريع الإنتاجية وتحسين سير العمل الإبداعي. ومن خلال NVIDIA Broadcast، يمكن إزالة ضوضاء الخلفية وتوفير خلفيات افتراضية سلسة لتعزيز الإنتاجية.

باستخدام وحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX SUPER، يمكن للمستخدمين استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي بكاملها على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.