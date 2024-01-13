ads
السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

وفاة الممثل السوري غسان مكانسي

الممثل السوري غسان
الممثل السوري غسان مكانسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نعت نقابة الفنانين في سوريا الفنان غسان مكانسي الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر ناهز ال 74 عاما.
وهو من مواليد مدينة حلب 1950، ممثل ومعد ومخرج إذاعي ومسرحي، شملت أعماله المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما وهو مدير فرقة مسرح الساعة ومدير مسرح نقابة الفنانين وأمين سر النقابة سابقا.
حيث شغل منصب مدير نادي شباب العروبة للآداب والفنون وهو عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1976
ومن أهم أعماله التلفزيونية البيوت أسرار وحي المزار وسيرة آل الجلالي والفراري ويوميات مدير عام الجزء الأول وباب الحديد والحقد الأبيض وأياد في الظلام وربيع بلا زهور والهروب إلى القمة وشخصيات على الورق والوردة الأخيرة والعديد من الأعمال الأخرى.

وفاة الممثل السوري غسان مكانسي 74 عاما اليوم السبت من مواليد مدينة حلب 1950 نقابة الفنانين الإذاعة والتلفزيون