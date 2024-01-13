نائب أسيوط يلتقي مع المحافظ للوقوف على عدد من المشروعات

التقى النائب ابراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مع اللواء عصام سعد - محافظ أسيوط، للوقوف على العديد من المشروعات، التى سيتم البدء فى تنفيذها بدائرة شمال أسيوط.

وذكر نظير في بيان له، اليوم، أن أهم تلك المشروعات إنشاء محطات الرفع لمياه الصرف الصحى بقرى مراكز شمال أسيوط، وإنشاء مجمع المدارس التجريبية بمركز القوصية، إضافة إلى توصيل مياه الشرب لبعض المناطق المحرومة.

كما أشار إلى أنه من المقرر توصيل خطوط الإتصالات الأرضية لقرى شمال أسيوط، و توصيل خطوط الإنترنت، وتوصيل الغاز الطبيعى، واستعجال صدور قرار التخصيص بشأن إنشاء مدرسة فكرية لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة بمركز القوصية.

إضافة إلى إنشاء مدرسة للتعليم الصناعى غرب مركز القوصية بقطعة أرض تابعة لأملاك الدولة، واستكمال مشروع ازدواج الطريق الزراعى أسيوط ديروط والبدء فى المرحلة الثانية من توسعته وتطويره للحد من الحوادث المتكررة.

كما أنه من المقرر استئناف جميع المشروعات المدرجة بالمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، حيث أكد اللواء محافظ أسيوط خلال اللقاء على البدء فى إتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات وذلك بالتنسيق مع كافة اجهزة الدولة التنفيذية بالمحافظة، تحقيقا للمنفعة العامة للمواطنين.