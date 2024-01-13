طقس دافيء على جنوب سيناء.. والعظمى 24 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 24 درجة والصغرى 15 درجة، ورياح معتدلة 28 كيلومترًا على الساعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 20.

طابا الصغرى 12 والعظمى 20.

كاترين الصغرى 2 والعظمى 15.

طور سيناء الصغرى 14 والعظمى 22.

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان إلى أنه يسود أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء أما نهارًا فيسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح وتمتد مساءً إلى ( الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط وبورسعيد) على فترات متقطعة.

واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (2.5-3.5) مترًا وسرعة الرياح من (60-70) كيلو متر على الساعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.