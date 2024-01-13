الجيش الأمريكي: ضربات الليلة على اليمن نفذتها حاملة الطائرات كارني

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية الليلة على مواقع الحوثيين في اليمن نفذتها حاملة الطائرات كارني باستخدام صواريخ توماهوك.

كما أضاف، أن تلك الضربات تستهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية في البحر الأحمر وحماية استمرار الملاحة البحرية في المنطقة .

وأمس الجمعة، أدانت روسيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في منطقة البحر الأحمر والضربات الأمريكية البريطانية في اليمن، وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن أن مثل هذه الضربات لا تحترم القانون الدولي ولا علاقة لها بالحق في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة، وأعرب الكرملين في وقت سابق عن استنكاره للضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، وقالت إنها غير شرعية وفقًا للقانون الدولي.

بينما قالت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، أن الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين هدفها تقليل قدرات الحوثيين لمنعهم من مهاجمة السفن بالبحر الأحمر، وبدون الدعم الإيراني كان الحوثيون سيجدون صعوبة في استهداف السفن في البحر الأحمر، كما أشارت أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في توسيع النزاع في المنطقة ولكنها تريد الاستقرار.

وقالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن باربرا ودور، أن الولايات المتحدة وبريطانيا اتخذت بعض التدابير المحدودة للدفاع عن أنفسنا، وأكدت أن لندن ملتزمة بالدفاع عن التجارة الدولية في البحر الأحمر.

وأضافت، أن الهجوم الحوثي المتكرر ضد السفن في البحر الأحمر لا بد أن يتوقف كما أعلنت أن بريطانيا تدعوهم لنزع فتيل التوتر في المنطقة.