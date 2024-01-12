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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تؤكد ضرورة عودة الفلسطينيين إلى ديارهم

ليندا توماس جرينفيلد
ليندا توماس جرينفيلد
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أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أن الولايات المتحدة تدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وذلك في بيان ألقته في جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة.

وقالت جرينفيلد: "نحن نعتقد أن حق العودة هو حق أساسي لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا من ديارهم عام 1948، ويجب أن يكونوا قادرين على العودة إليها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

وأضافت: "نرفض بشكل قاطع تصريحات بعض الوزراء والمشرعين الإسرائيليين التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، مثل هذه التصريحات غير المسؤولة تجعل من الصعب ضمان سلام دائم".

وشددت جرينفيلد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وتوفير الإغاثة الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين.

وأعربت العديد من الدول المشاركة في اجتماع مجلس الأمن عن دعمها لحقوق الفلسطينيين، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار.

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