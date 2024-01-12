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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قطاع غزة معزول عن العالم بعد انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات

غزة
غزة
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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) و"أوريدو فلسطين"، المزودة للإنترنت والهاتف، اليوم الجمعة، انقطاع كافة خدمات الاتصال تمامًا في قطاع غزة، وذلك للمرة الرابعة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 10 مايو 2023.

وجاء في بيان الشركة أنها "تأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الهاتف الخلوي والثابت والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

وأدى انقطاع الإنترنت والاتصالات إلى عزل قطاع غزة عن العالم، حيث أصبح السكان غير قادرين على الاتصال بأقاربهم أو الأصدقاء في الخارج، أو الوصول إلى المعلومات أو الأخبار.

وكانت الشركة قد أعلنت في منتصف ديسمبر الماضي، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر.

ومنذ بدء الحرب، قتل أكثر من 2300 فلسطيني، بينهم أكثر من 60 طفلًا، فيما نزح أكثر من 100 ألف فلسطيني من منازلهم.

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