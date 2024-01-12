إسرائيل تواصل الكذب.. وتدعي تشويه جنوب إفريقيا للحقيقة في قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية

أدعت إسرائيل إن جنوب إفريقيا تشوه الحقيقة في قضيتها أمام محكمة العدل الدولية، حيث تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، بحسب ما ذكرت "بي بي سي" اليوم الجمعة.

وقال المحامي الإسرائيلي تال بيكر لمحكمة العدل الدولية، إن جنوب إفريقيا قدمت "وصفا شاملا مضادا للوقائع" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، علي حد تعبيره.

وتقول جنوب إفريقيا إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حربها في غزة. كما تطلب من المحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف نشاطها العسكري.

وأشارت "بي بي سي" إلي أن محكمة العدل الدولية هي المحكمة العليا للأمم المتحدة ومقرها لاهاي في هولندا، وأن أحكامها ملزمة قانونا نظريا لأطراف محكمة العدل الدولية، والتي تشمل إسرائيل وجنوب إفريقيا، ولكن لا يمكن إجبار طرف علي تنفيذ الحكم.

وقدمت إسرائيل دفاعها للمحكمة بعد يوم من تقديم جنوب إفريقيا قضيتها.

ونوهت "بي بي سي" إلي أنه خارج ساحة محكمة العدل الدولية، أنشأت الشرطة طوقا أمنيا لضمان عدم اشتباك أنصار إسرائيل مع المؤيدين لفلسطين.

ورفع المؤيدين لغزة الأعلام الفلسطينية وتم رفع لافتات تظهر صورا لرئيس جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، في إشارة إلى أوجه التشابه التي رسمها الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بين الوضع في غزة وحقبة الفصل العنصري السابقة في جنوب إفريقيا.

وتؤكد جنوب إفريقيا أن إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي وقعت عليها الدولتان، والتي تلزم الأطراف بمنع حدوث الإبادة الجماعية.

ولفتت "بي بي سي" إلي استشهاد أكثر من 23350 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، استشهدوا على يد إسرائيل في الحرب، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

ويوم أمس الخميس، استمع قضاة المحكمة الـ 17 إلى محامي المحكمة العليا في جنوب إفريقيا تمبيكا نجكوكايتوبي الذي وصف كيف كانت "نية الإبادة الجماعية" الإسرائيلية واضحة "من الطريقة التي يتم بها تنفيذ هجومها العسكري."

وقال إن إسرائيل لديها خطة "لتدمير" غزة، والتي تمت رعايتها من قبل قادة إسرائيل.

وقالت عديلة حسيم، التي تمثل جنوب إفريقيا أيضا، للمحكمة إنه "كل يوم هناك خسائر متزايدة لا يمكن إصلاحها في الأرواح والممتلكات والكرامة والإنسانية للشعب الفلسطيني."

وأضافت: "لا شيء سيوقف المعاناة، باستثناء أمر من هذه المحكمة."

وقالت جنوب إفريقيا في الأدلة التي قدمتها أمام المحكمة إن تصرفات إسرائيل "تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة القومية والعرقية الفلسطينية."