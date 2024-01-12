غدًا.. مركز إبداع يناقش المعتقدات القديمة وتأثيرها على حياة المصريين

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية فعالية جديدة لصالون نفرتيتي الثقافي غدا السبت ١٣ يناير في تمام الساعة السادسة مساء بعنوان " الطقوس والمعتقدات القديمة وتأثيرها على حياة المصريين ".

وتبحث حلقة النقاش عن أصل المعتقدات القديمة والتي لاتزال تشكل جزء كبير من الهوية المصرية.

ويستضيف الصالون كل من الدكتورة نهلة إمام أستاذ العادات والمعتقدات الشعبية وخبيرة التراث غير المادي بمنظمة اليونسكو ورئيس مجلس أمناء بيت التراث المصري والدكتور ميسرة عبدالله أستاذ الآثار المصرية القديمة ونائب مدير هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية .ويناقش معهم كل ما يخص عادات وطقوس وقناعات المصريين عبر مختلف الأزمنة والتي توارثوها من آبائهم الأوائل وباتت تمثل ما يطلق عليه "التراث الحي".

وتعيش بينهم وتؤثر في طريقة معيشتهم وأسلوب حياتهم بالرغم من أنها موروثات عبر آلاف السنين، والتي ظلت محفوظة في وجدانهم يسترجعونها بشكل تقليدي اعتيادي دون الوقوف على أسبابها الحقيقية. من القط الأسود والخرز الأزرق وحتى رشة الملح وغيرها من الموروثات المصرية القديمة والتي لاتزال تؤثر على حياة المصريين.