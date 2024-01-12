الأرصاد: المنخفض الجوي بدأ في المغادرة ودرجات الحرارة ستتحسن

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الانخفاض في درجات الحرارة سينحصر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث بدأ المنخفض الجوي الذي سيطر على الأجواء الأيام الماضية في المغادرة، وقلت السحب بشكل كبير مما يعني انحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية مع فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن هناك هدوء في سرعات الرياح؛ ولكنها موجودة في المناطق الغربية مثل السلوم ومطروح وسيوة وتكون محملة بالرمال والأتربة، مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة تسجل 18 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترة الليل وخاصة في الساعات المتأخرة منه، حيث تسجل الصغرى 10 و12 درجة مئوية على المحافظات الشمالية وتصل لـ 5 درجات مئوية على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء.