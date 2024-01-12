موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب مصر الأول، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، مرانه الرئيسي اليوم، الجمعة، فى كوت ديفوار استعدادا لمواجهة موزمبيق الأحد المقبل، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها كوت ديفوار وتنطلق غدا السبت وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

ومن المنتظر أن يستقر فيتوريا على التشكيل الأقرب للمباراة الافتتاحية للفراعنة، خلال تدريبات اليوم، كما ينوى وضع الخطة التى يقترب من خوض اللقاء بها، لتحقيق انطلاقة طريقة في البطولة.

وخاض منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا 10 مباريات خلال عام 2023، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل فى لقاء وخسر مثله، وسجل لاعبو الفراعنة 23 هدفًا وتلقت شباكهم 5.

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

مشوار منتخب مصر فى أمم أفريقيا

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.