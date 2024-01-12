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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: ضربات أمريكا وبريطانيا في اليمن غير شرعية

الكرملين
الكرملين
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أعرب الكرملين اليوم الجمعة، عن استنكاره للضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الليل على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، قال إنها "غير شرعية" وفقًا للقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنتم تعلمون أنه تم تبني قرار (في الأمم المتحدة)، وامتنعنا عن التصويت، وحاولت الدول التي نفذت الضربة توفير أساس قانوني دولي لتصرفاتها.

وأضاف بيسكوف أن “هذه المحاولة باءت بالفشل، لأن القرار المعتمد لا يمنح أي حق في تنفيذ الضربات، وبالتالي فهي غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي”.

وأكد المتحدث أن موسكو حثت الحوثيين مرارا على وقف استهداف حركة الشحن البحري.

الكرملين الولايات المتحدة اليمن بريطانيا