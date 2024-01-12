المطران عطا الله حنا: سيبقى مطلبنا الوحيد في هذه الأيام العصيبة وقف الحرب

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الجمعة، إننا كنا وسنبقى دوما رافضين لمظاهر الحروب والعنف والموت والدمار ذلك لان الانسان لم يخلق لكي يقتل بطريقة مروعة بل خلق لكي يعيش بحرية وكرامة وسلام.

وأضاف “حنا” عبر صفحته الشخصية علي شبكة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، إننا سنستمر في المطالبة بوقف الحرب التي يتعرض لها أهلنا في غزة حيث إن المدنيين وخاصة شريحة الاطفال هم الذين يدفعون فاتورة هذه الحرب الدموية والتدميرية.

واستطرد “حنا” بأن أهلنا في غزة يعيشون في أوضاع مروعة مأساوية وكارثية فغالبية السكان فقدوا منازلهم وهم يعيشون في العراء في ظل هذا الطقس الماطر والبرد القارص ينقصهم الطعام والدواء وهم يعيشون كنازحين ولاجئين في بلدهم .

وتابع “حنا”: أما آن لهذه المأساة ان تنتهي ولشلال الدماء ان يتوقف وماذا ينتظر القادة السياسيون في الغرب لكي يوقفوا هذه الحرب ، فدماء شعبنا هناك ليست رخيصة وكل قطرة دم تسيل تعني بالنسبة الينا الشيء الكثير .

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، “نداءنا الذي نطلقه في كل يوم وفي كل حين هو ان تتوقف هذه الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار ولن نتوقف عن اطلاق هذا النداء شاء من شاء وابى من ابى ، فنحن قوم نعيش الالام مع كل انسان متألم ونعيش الفرح مع كل انسان فرح ، ونحن مع شعبنا في آلامه واحزانه ومعاناته ولن نفقد الامل والرجاء بأن هنالك مستقبلا افضل ينتظر شعبنا”.