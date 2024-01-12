بث مباشر.. بدء جلسة دفاع إسرائيل عن نفسها بـ"العدل الدولية"

تبدأ جلسة دفاع إسرائيل عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، باتهامها في جريمة تعد من فئة أخطر الجرائم الدولية.

وأوضحت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، أن الهتافات لا تتوقف فيما يتعلق بدعم فلسطين والمطالبة بتحريرها ووقف العمليات العسكرية على قطاع غزة، بعدما قدمت جنوب أفريقيا أمس وثيقة مكونة من 84 صفحة، توثق فيها كل هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين، وأنها كانت في طريقها لتنفيذ الإبادة الجماعية إن لم تكن بدأت بالفعل في إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.