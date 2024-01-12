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الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. بدء جلسة دفاع إسرائيل عن نفسها بـ"العدل الدولية"

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
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تبدأ جلسة دفاع إسرائيل عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، باتهامها في جريمة تعد من فئة أخطر الجرائم الدولية.

وأوضحت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، أن الهتافات لا تتوقف فيما يتعلق بدعم فلسطين والمطالبة بتحريرها ووقف العمليات العسكرية على قطاع غزة، بعدما قدمت جنوب أفريقيا أمس وثيقة مكونة من 84 صفحة، توثق فيها كل هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين، وأنها كانت في طريقها لتنفيذ الإبادة الجماعية إن لم تكن بدأت بالفعل في إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

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