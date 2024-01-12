استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر

الجمعة 12/يناير/2024 - 09:02 ص

استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم الجمعة، بعدما ارتفع أمس سعر الجرام الواحد داخل محلات الصاغة بمقدار 35 جنيهًا. وتجاوز سعر الجرام من عيار 21، الأكثر انتشارًا، حاجز الـ 3185 جنيه للبيع و3215 جنيه للشراء. أما سعر أوقية الذهب، فقد وصل إلى نحو 113.204 ألف جنيه للبيع و114.3 ألف جنيه للشراء، بينما وصل سعر كيلو الذهب إلى نحو 3.64 مليون جنيه للبيع و3.7 مليون جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 حوالي 3640 جنيه للبيع و3674 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 2730 جنيه للبيع و2757 جنيه للشراء. أما الجنيه الذهب، فقد بلغ نحو 25.5 ألف جنيه للبيع و25.72 ألف جنيه للشراء، وسُجل سعر عيار 14 حوالي 2123 جنيه للبيع و2143 جنيه للشراء.

وفيما يتعلق بالمعاملات الدولية، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.11%، أي بمقدار 2.41 دولار في الأوقية، حيث سجلت 2026 دولار و720 سنت. وبلغت قيمة تداولات الذهب نحو 188.568 ألف دولار، مع ارتفاع نطاق أوقية الذهب إلى 2045 دولار.