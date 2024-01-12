الدفاع السعودية: لا صحة لما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، اليوم الجمعة، بعد الأحداث التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، وتنفيذ الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن، أن ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية لا أساس له من الصحة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن بالغ القلق حيال العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات على مواقع باليمن.

ومنذ قليل، نفذت القوات الأمريكية البريطانية 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، كما شنت القوات الأمريكية والبريطانية 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

كما ردت جماعة الحوثيون على الضربات الأمريكية البريطانية المشتركة بعدة صواريخ من الحديدة باتجاه البحر الأحمر، مستهدفين السفن الامريكية والبريطانية.