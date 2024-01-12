زعيم الجمهوريين بـ«الشيوخ الأمريكي»: بايدن تأخر في استخدام القوة ضد الحوثيين

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، معلقًا على الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تأخر في استخدام القوة ضد الحوثيين.

كما أضاف، أنه يأمل أن تمثل الضربات ضد الحوثيين تحولًا في نهج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إيران ووكلائها.

ومنذ قليل، نفذت القوات الأمريكية البريطانية 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، كما شنت القوات الأمريكية والبريطانية 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.