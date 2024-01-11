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الجمعة 12 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جنح القاهرة الجديدة تقضي بالحكم عامين على الطبيب المتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

إيمان الحصري
إيمان الحصري
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قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية بالحكم علي الدكتور م.غ بالسجن لمدة عامين مع الشغل والزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

وكان المتهم قد اجري عملية جراحية للاعلامية ايمان الحصري مقدمة برنامج مساء دي ام سي، حيث تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لازمة صحية كبيرة نتيجة خطا طبي كاد بأن يودي بحياتها.

يذكر ان المتهم حكم عليه في العديد من القضايا المشابهة حيث عرض العديد من المرضي للخطر.

كان قد غادرت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستفيات القاهرة أبريل 2021 ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.

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