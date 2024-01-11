حبس 3 متهمين في واقعة مقتل شاب طعنًا بحدائق القبة

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، بحبس 3 متهمين فى واقعة مقتل شاب أثناء مشاجرة بين شاب وعمه على شقة بمنطقة حدائق القبة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعى.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين شخص وعمه بسبب خلافات عائلية، وتدخل المجنى عليه على إثرها لفض التشاجر لكون أحد أطراف المشاجرة صديقه، فتلقي طعنه نافذة في الرقبة أسفرت عن مقتله.

وانتهت النيابة من مناظرة الجثة، وتبين أنها لشاب في العقد الثالث مصاب بطعنة فى الرقبة، وأماكن اخرى، أدت إلي قطع في الشريان، ونزيف دموي أسفر عن الوفاة في الحال، وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى، عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما طلبت تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص) وطرف ثان (عامل) بسبب خلاف بين أحد الأشخاص من الطرف الأول مع عمة بسبب خلافات بينهم على شقة قام على إثرها الأول من الطرف الأول بالاستعانة بصديقه ونجل خاله للتشاجر مع الطرف الثانى، وأسفرت عن مقتل صديق الشاب من الطرف الأول والقى القبض على الطرفين وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.