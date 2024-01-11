أمواج عالية وتيارات مائية شديدة.. مياه البحر تغطي شواطئ بورسعيد.. صور

رصدت عدسة “البوابة نيوز” تجاوز ارتفاع أمواج البحر في محافظة بورسعيد، الثلاثة أمتار، اليوم الخميس، مما تسبب في تغطية مياه البحر لأجزاء كبيرة من الشاطئ.

وعزف الصيادون عن الصيد خشية من تعرض أرواحهم لمخاطر الأمواج العالية والتيارات المائية الشديدة، في الوقت الذي ظهرت شواطئ بورسعيد شبه خاوية من المواطنين نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وتشهد محافظة بورسعيد موجة من الطقس السيء متمثلة في سقوط أمطار متوسطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح شديدة، يصاحبهم ارتفاع في أمواج البحر وحالة المد فضلا عن تيارات مائية شديدة.

في سياق متصل، أنتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، كما انتظمت عمليات شحن وتفريغ السفن بمينائي شرق وغرب بورسعيد.

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