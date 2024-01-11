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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان : استكمال خطة الرصف بشوارع إدفو

أعمال التطوير والتجميل
أعمال التطوير والتجميل والرصف بأسوان
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تستكمل الأجهزة المعنية جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى هذا الشأن أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه جارى إستكمال خطط التطوير والتجميل والرصف لإظهار البانوراما الجمالية بالشكل اللائق أمام المواطنين والزائرين للمحافظة من الأفواج السياحية .

ولفت إلى أنه تم تكليف مسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية على الوجه الأكمل .

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم مواصلة تنفيذ الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه .

وتابع أنه تم تنفيذ أعمال الرصف بالعديد من الشوارع والطرق بمدينة إدفو ، والتى من بينها شوارع الشادر والمشرحة والمهاجرين ، مع إستكمال أعمال الرصف بطريق السلايمة والسباعية .

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تطوير عواصم المحافظات أعمال الرصف والتطوير أخبار محافظة أسوان