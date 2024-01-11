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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يعلن دعمه لمبادرة ساعدني لدعم المساجد بالمقاعد المتحركة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يعلن دعمه لمبادرة ساعدني" لدعم مساجد شمال
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أعلن محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه  عن دعمه لمبادرة  ساعدني" لدعم مساجد شمال سيناء بالمقاعد المتحركة جاء ذلك  خلال لقائه بالدكتورة عزة كمال الي تنوع المبادرات المجتمعية في شمال سيناء، معلنًا عن دعمه لمبادرة " ساعدني" لدعم مساجد شمال سيناء بالمقاعد المتحركة.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،  دعمه للمبادرات المجتمعية التي تنفذها مختلف الجهات والمؤسسات لخدمة المواطن السيناوي.
بدورها أكدت الدكتورة عزة كمال على أن مبادرة" ساعدني" تهدف إلى دعم المساجد بشمال سيناء بمقاعد متحركة لكبار السن ولذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم.
وناشدت الدكتوره عزه كمال، ابناء شمال سيناء والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بدعم المبادرة، لما لها من أهمية في دعم المساجد بالمقاعد المتحركة لخدمة كبار السن وذوي القدرات الخاصة.
وأشارت كمال الي تنفيذ المبادرة تحت إشراف محافظة شمال سيناء وبالتنسيق والتعاون مع مديرتي اوقاف شمال سيناء والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية الشريكة ورجال الاعمال.

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