برلماني: القمة الثلاثية بالعقبة تأييد تام لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن رسالة القمة الثلاثية التي شارك فيها الرئيس السيسي في العقبة بالأردن، واضحة تماما في الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

ونوه أبو عايشة فى تصريحات صحفية له اليوم، أن قمة العقبة تتماشى تماما مع جهود مصر ومطالبها في وقف العدوان على غزة ووضع حد لهذه الحرب المريرة، لافتا إلي أن القمة، أكدت على الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن فلسطين هى قضية العرب الأولى ولن يتم التخلي عنها او السماح للاحتلال بتنفيذ مخططاته فيها بحسب القمة الثلاثية.



ولفت النائب عبده أبو عايشه، إلى تأكيد القمة تمام الدعم والمساندة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة، والتشديد على رفض أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، وتأكيد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم، وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة، يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. وهى نقاط ثابتة ومحددة تماما.

واختتم، بالدعوة للحكومة الاسرائيلية بالموافقة على وقف إطلاق النار وعودة الهدوء للمنطقة والحفاظ على عيش الفلسطينيين ووطنهم. قائلا: القمة الثلاثية صفعة على وجه الاحتلال وتأييد للمطالب الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني.