4 قرارات من النيابة بشأن إصابة 8 فى حادث سيارة بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة سوزوكي بمنطقة الـ800 فدان بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين وأمرت بعرض السيارة المتسببة فى الحادث على لجنة لفحصهما

وكانت البداية عندما تلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمنطقة الـ800 فدان بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية وسيارة سوزوكي نتج عن الحادث إصابة 8 جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.