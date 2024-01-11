الدولية للصليب الأحمر: مقتل زملائنا في دير البلح غير مقبول

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن مقتل زملائنا من الهلال الأحمر الفلسطيني في دير البلح بقطاع غزة أمر غير مقبول، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد 6 من طواقمها حصيلة استهداف الاحتلال مركبة إسعاف الهلال الأحمر في دير البلح، وهم سائق الإسعاف، يوسف أبو معمر، المسعف فادي فؤاد المعني، إسلام أبو ريالة، مستجيب أول، فؤاد أبو خماش، مصور متطوع، بالإضافة إلى إصابتين كانتا في مركبة الإسعاف واستشهدا جراء الاستهداف.

وأدان الهلال الأحمر الفلسطيني، استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة إسعاف الهلال الأحمر، مطالبة الجمعية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.