رئيس المرصد الأورومتوسطي: دعوى جنوب إفريقيا شاملة غطت كل مفردات الإبادة الجماعية

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، إن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل شاملة غطت كل مفردات الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين واستهداف المدنيين وتدمير المنشآت الصحية.

وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي، خلال تصريحات للقاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتعلق بالقصد الجنائي وتعمد استهداف الفلسطينيين بإجراءات التجويع والقـ ــتل والتهجير.

وأشار إلى أن جنوب أفريقيا استندت إلى تصريحات الحكومة الإسرائيلية لإثبات نية الاحتلال في ارتكاب جـرائم الإبادة بحق الفلسطينيين.