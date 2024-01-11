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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. "ثقافة الاختلاف وقبول الآخر" و"أمسية فنية" بمكتبة مصر الجديدة

الملحن ابراهيم نصير
الملحن ابراهيم نصير
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تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل أون لاين عبر منصة زوم، في الساعة الثانية عشرة ظهرا غدا الجمعة، ندوة تحت عنوان "ثقافة الاختلاف وقبول الآخر" تقدمها إيمان ممتاز أخصائى إرشاد نفسى،  تتناول من خلالها كيفية تعلم الاختلاف في وجهات النظر وتقبّل جميع الآراء والاختلافات والتحاور.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن ثقافة الاختلاف تعني احترام وجهات نظر الآخرين، وأن اختلاف الآراء والأفكار درجة من درجات التفكر والتدبر، التي تعد ظاهرة صحية شريطة ألا تتحول إلى تسفيه آراء الآخرين والتقليل منها ومصادرتها، مشيرا إلى أن محاور الندوة تدور حول ما معنى قبول الآخر؟ ما هي نتائج تقبل الآخر؟ نمية الوعي الذاتي الثقافى، تعلم كيف تقدر وجهات النظر المختلفة، تجنب فرض وجه نظرك الخاصة .

كما تنظم مكتب مصر الجديدة العامة، في الخامسة والنصف من مساء غد الجمعة أيضا أمسية فنية للمطرب والملحن إبراهيم نصير، خريج أكاديمية الفنون وعضو نقابة المهن الموسيقية، يقدم خلالها باقة من أروع  أغانى الزمن الجميل لأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وفريد الأطرش وأسمهان.

مكتبة مصر الجديدة ثقافة الإختلاف إبراهيم نصير عبدالحليم حافظ فريد الأطرش