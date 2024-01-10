"الغرف التجارية": هيئة الدواء المصرية مسؤولة عن مشكلات التسعير

قال الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إنّ الصيدلي ليس له أي تدخل في سعر الدواء ولا يمكنه بيع الدواء بسعر مختلف عن السعر الذي اشتراه به، مشددًا على أن نسبة المخالفين في التسعير لا تزيد عن 5% من إجمالي 80 ألف صيدلية.



وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "اقتصاديات الصيدليات تنهار والصيادلة على أبواب السجون بسبب مديوناتهم بسبب القرار الجائر من وزير الصحة الأسبق ببيع الدواء بأكثر من سعر".



وتابع أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية: "الصيدلي يمكنه بيع الدواء بأكثر من سعر، ففي صيدليتي توجد علب أدوية من نفس النوع بـ3 أسعار مختلفة، وتأتينا علب الدواء من شركات الأدوية وشركات التوزيع مكتوب عليها 165 جنيه بينما يتم طباعتها في الفاتورة بـ198 جنيها، وكل هذه المشكلات مسؤول عنها هيئة الدواء المصرية".



