إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية وسوزوكي بحدائق أكتوبر

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة سوزوكي بمنطقة ال800 فدان بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.
تلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمنطقة ال800 فدان بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية وسيارة سوزوكي نتج عن الحادث إصابة 8 جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.