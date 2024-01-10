نائبة تسأل الحكومة عن الإجراءات التي تتخذها لتسعير الأدوية

توجهت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال للحكومة عن الإجراءات التي تتخذها لتسعير الدواء، منتقدة ما وصفته التباطؤ في إعادة تسعير الأدوية، والذي ينتج عنه نقص الأدوية السوق، موضحة أن الشركات تجاول أن تتجنب الخسارة، الأمر الذي ينتج عنه النقص الحاد وانتعاش السوق السوداء وظهور معاناة المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وقالت “فاروق”: تلاحظ فرض ضرائب ورسوم مستحدثة مغالى فيها على المنشآت الطبية الخاصة، مثل ضريبة مستحدثة مفروضة من الصرف الصحي وتسمى “ضريبة تنقية وإزالة الضرر بقيمة جزافية وعالية وهذا يسبب الضرر للمنشآت الطبية”.