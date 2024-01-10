المجموعة الأولى.. قائمة نسور نيجيريا تحلق في سماء كوت ديفوار من أجل النجمة الرابعة

يسعى منتخب نيجيريا، إلى استعادة اللقب القارى للمرة الرابعة فى تاريخة، خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا، والتى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير الجارى و11 فبراير المقبل.

ويخوض المنتخب النيجيرى البطولة ضمن منافسات المجموعة الأولى، بجانب كوت ديفوار "صاحبة الأرض والجمهور"، وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

وتعتبر تلك المشاركة هى الـ 20 لمنتخب النسور في نهائيات كأس أمم أفريقيا، ونجح فى التتويج باللقب 3 مرات أعوام 1980 و1994 و2013.

ويعتمد المنتخب النيجيرى على ترسانة هجومية قوية، تضم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، والذي اختير كأفضل لاعب أفريقي لعام 2023، ومهاجم فيكتور بونيفاس باير ليفركوزن .

وجاءت قائمة منتخب نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي - فرانسيس أوزوهو - ليكي أوجو.

خط الدفاع: وليام تروست - إيكونج - برايت أوساي صامويل - أولا آينا - زيدو سانوسي - برونو أونيمايتشي - سيمي أجايي - كالفين باسي - تشيدوزي أوازيم - كينيث أوميرو.

خط الوسط: ويلفريد نديدي - رافايل أونييديكا - جو أريبو - فرانك أونييكا - أليكس إيوبي.

خط الهجوم: كيليتشي إيهيناتشو - صامويل تشوكويزي - موسيس سيمون - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين - فيكتور بونيفاس - أحمد موسى - صادق عمر.