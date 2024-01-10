الأحد.. الإعلان عن تفاصيل الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي

تنظم الهيئة العامة للكتاب يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في تمام الثانية عشرة ظهرا وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا .

ومن المقرر أن ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب، مع نهاية الشهر الحالي تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شعار الدورة الـ 55، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا.

كما أنها اختارت عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.