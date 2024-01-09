موعد وتعليمات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة “الدور الأول 2024”، 22 يونيو المقبل، على أن تكون امتحانات الدور الثاني 24 أغسطس 2024.

فيما تتيح الوزارة استمارة الثانوية العامة الأحد المقبل، عبر موقعها لالالكتروني، ويقوم الطلاب بالتسجيل وطباعتها، والتي تستمر حتى 22 فبراير المقبل.

خطوات تسليم الاستمارة:

يبدأ الطلاب تسليم استمارة الثانوية العامة للمدارس من يوم 11 من الشهر المقبل، وحتى 29 من الشهر نفسه.

ويجب التأكد من ان الاستمارة الالكترونية موضح بها المواد التي سيؤدي الطلاب امتحانه فيها، الآتي:

الشعبة الأدبية:

اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- اللغة الأجنبية الثانية- التاريخ- الجغرافيا- الفلسفة والمنطق- علم النفس والاجتماع-التربية الدينية- التربية الوطنية- الاقتصاد والاحصاء.

علمي علوم:

اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- اللغة الأجنبية الثانية- الفيزياء- الكيمياء- الأحياء- الجيولوجيا والعلوم البيئية- التربية الدينية-التربية الوطنية- الاقتصاد والاحصاء.

علمي رياضيات:

اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- اللغة الأجنبية الثانية-الفيزياء- الكيمياء- الرياضيات البحتة- الرياضيات التطبيقية- التربية الدينية- التربية الوطنية- الاقتصاد والاحصاء.

يشار إلى أن عدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة “أربعة أعوام”، طبقا للقانون.

التعليمات

بالنسبة للطلاب المنتظمين: لهم الحق في التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل.

بالنسبة لطلاب المنازل: لهم الحق فى التقدم للامتحان أربعة أعوام.

كما لا يحق للطالب الراسب التقدم لأداء الامتحان الا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط امتحان الدور الأول: يسمح للطالب الذى أتم دراسة المواد المقررة فى الصف الثالث الثانوى للعام الدراسى 2024/2023، بأداء الامتحان فى جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها ( العلمية - الأدبية )

ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التى حصل عليها فى الامتحان لتلك المواد، والطالب الذى رسب أو تغيب فى أكثر من مادتين يعتبر راسبا ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد في الدور الثاني، وعليه التقدم باستمارة جديدة فى العام التالى إذا لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا لأداء الامتحان وذلك فى المواد التى رسب فيها أو تغيب عنها فقط وتحتسب له.

كما تكون الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التى حصل عليها فى المواد التى نجح فيها سلفا.

رابط تسجيل ستمارة الثانوية العامة فور اتاحتها:

https://moe-register.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR2tRB5oxLMqdotIemndU68yusDYK0n41tBCWuVaUW_56AYLdX032Owz5n4