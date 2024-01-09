غدا.. رئيس الفنون الشعبية يفتتح عرض "قمر الغجر" بمسرح البالون

يفتتح الفنان أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "قمر الغجر"، في الثامنة مساء غد الأربعاء، بمسرح البالون في العجوزة.

"قمر الغجر" من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والذي تدور أحداثه في حي الغجر، وحي الصيادين، حيث تنشأ قصة حب كبيرة بين ابن الوزير وبنت الغجر "قمر"، وتتوالى الأحداث.

العرض من بطولة الفنانين ميرنا وليد، وسيف عبدالرحمن، وأمال رمزي، ونهلة خليل، وسيد عبدالرحمن، وحسان العربي، وفتحي سعد، وفاء السيد، وعلاء حسني، ومها عثمان، وبهجت لطفي، وبوسي الهواري، وإبراهيم غنام، وأحمد رحومة، وأحمد مصطفي، وآخرون، أغاني الشاعر سعيد شحاتة، والحان أحمد الناصر، واستعراضات محمد زينهم، وملابس د. مروة عودة، وإضاءة أبو بكر الشريف، وديكور محمد سعد، كتابة وإخراج د. عمرو دوارة.