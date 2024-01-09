«جابريال أتال» ..أصغر رئيس وزراء في فرنسا

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، جابريال أتال رئيسا جديدا للوزراء في البلاد، ليصبح وزير التعليم الفرنسي الحالي، أصغر شخص يشغل ثاني أعلى منصب في فرنسا عن عمر يناهز 34 عامًا.

يأتي ذلك عقب استقالة إليزابيث بورن على مضض بعد 20 شهرا في منصبها، التي قالت في رسالة إنها أبلغت أنها رغبة ماكرون.

وقال بورن إنه ”من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات” التي تنفذها الحكومة.

وفي فرنسا، يقود رئيس الوزراء الحكومة ويتم تعيينه من قبل الرئيس، ولكن لا يمكن إقالته مباشرة من قبل الرئيس.

وعانى ماكرون وبورن خلال عام 2023 المضطرب، حيث تجنبت الحكومة بصعوبة الإطاحة بها وسط معارضة المشرعين والشعب لتحركها لرفع سن التقاعد.

وتلقت الحكومة ضربة أخرى في ديسمبر، عندما تم التصويت على رفض المسودة الأولية لمشروع قانون الهجرة الذي ينظر إليه على أنه سياسة مميزة لماكرون، وتم تمريره في النهاية بعد إعادة صياغته ليصبح أكثر تشددا.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية تشير استطلاعات الرأي إلى أن جابريال أتال، الوزير الأكثر شعبية في الحكومة، وهو حليف مقرب من ماكرون.

وقال ماكرون على موقع X، تويتر سابقا، مخاطبا أتال: أعلم أنه يمكنني الاعتماد على طاقتكم والتزامكم بتنفيذ مشروع إعادة التسلح والتجديد الذي أعلنته".

وسيتولى أتال الآن مهمة قيادة الحكومة الفرنسية إلى انتخابات البرلمان الأوروبي المهمة في يونيو.

وكان صعود جابريال أتال سريعا، فقبل عشر سنوات كان مستشاراً غامضاً في وزارة الصحة، وعضواً يحمل بطاقة الاشتراكيين.

وفي أعقاب انتخاب ماكرون عام 2017، أصبح جابريال أتال عضوا في البرلمان، وهناك لفت تألقه كمناظر انتباه ماكرون.

وفي سن التاسعة والعشرين، أصبح جابريال أتال أصغر وزير على الإطلاق في الجمهورية الخامسة؛ ومن عام 2020 كان المتحدث باسم الحكومة وبدأ وجهه يسجل لدى الناخبين؛ وبعد إعادة انتخاب ماكرون، تولى منصب وزير التعليم في يوليو الماضي.