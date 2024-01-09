الجمعة المقبل.. أوقاف الإسماعيلية تفتتح مسجدين جديدين

تفتتح مديرية أوقاف الإسماعيلية، يوم الجمعة المقبل، مسجدين جديدين، وهما مسجدا الصحابة، والرحمن، وذلك بتكلفة إجمالية بقيمة 4 ملايين جنيه.

ويقع المسجد الأول وهو مسجد الرحمن، بقرية أم مشتاق التابعة لقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، وتبلغ مساحة المسجد 280 مترا مربعا بتكلفة إجمالية مليوني جنيه.

فيما يقع مسجد الصحابة، بقرية المنياوي التابعة لمركز ومدينة فايد، ويقام المسجد على مساحة 220 مترا بتكلفة إجمالية مليوني جنيه، حيث أقيم المسجد بالجهود الذاتية.

ومن المقرر أن يشهد افتتاح المسجدين كل من فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في محافظة، والدكتور محمد عبدالمعبود وعدد من قيادات مديرية الاوقاف والفيادات الشعبية والتنفيذية في المحافظة.