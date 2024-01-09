ضبط 310 كيلوجرامات لحوم مجهولة المصدر بقنا

صرح عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين شنت حملة تفتيشية علي محال الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمركزى دشنا وقنا، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر. وذلك في إطار توجيهات اللواء اشرف الداودي محافظ قنا بضرورة تكثيف الحملات التموينيه والبيطرية للحفاظ على صحه المواطنين وتوفير غذاء صحي وأمن.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم يوسف أبو السعود مدير عام الطب البيطري بقنا، انه تم التحفظ على المضبوطات والتى بلغت ٢٥٠ كجم لحوم انثى جاموسى مذبوحة خارج المجازر الحكومية و ٦٠ كجم دواجن ومصنعات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا على استمرار الحملات التفتيشية لمنع أي تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى وضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.