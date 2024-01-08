المتهم بقتل صديقه في عين شمس: عمره ومات

كشفت تحقيقات نيابة عن شمس تفاصيل واقعة ضبط المتهم بقتل زميله بعين شمس، وقال المتهم في اعترفاته: عمره وللاسف مات وشدد أنه لم يقصد قتل المجني عليه، وأنهم أصدقاء منذ فترة، وقرروا إقامة مشروع من أجل الربح وهو عربة الفول، وأثناء تواجد الزبائن تشاجرت معه بسبب الزحمة ، وطلبات الزبائن التي يتركني اقدمها بمفردي، ووقت الشجار جرحت السكينة جسد صديقي لكني لم اقصد قتله.

وكشف شهود العيان في الواقعة أن المجني عليه ذهب للمستشفى وتم اسعافة ثم عاد لعمله وفقد وعيه في الحال.

وقررت النيابة حبس المتهم ٤ ايام علي ذمة التحقيقات.

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على متهم بقتل زميله، بسبب خلافهما.

وتلقي قسم شرطة عين شمس إخطارا من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله عاملا يبلغ من العمر، مصاب بجرح طعني بالظهر، ويعمل على عربة فول.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة عامل مصاب بطعنة سكين في ظهره، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميله في العمل بسبب خلافات بينهما، وبعد الفحص والتحريات تبين نشوب مشادة بين المجني عليه وزميله بالعمل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على الجاني وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.