محافظ المنوفية يفحص طلبات عدد من المواطنين ويكلف بإجراءات عاجلة حيالها

التقي اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية صباح اليوم الإثنين، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التى يعقدها بشكل يومى.

واستمع المحافظ الى شكوى عدد من الأهالي بمركز ومدينة الباجور يتضررون من إقامة قاعة أفراح وحفلات بقطعة أرض فضاء مجاورة لهم بالمخالفة للقانون مما يلحق الضرر بهم.

وعلى الفور وجه المحافظ بدراسة الشكوى ووضعها ضمن خطة الإزالات وذلك استجابة لمطلب الأهالى وحفاظا على هيبة الدولة وإنفاذ القانون .

وكلف المحافظ رئيس الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية بقويسنا باتخاذ اللازم تجاه شكوى صاحب ورشة حرفية بالمنطقة الصناعية الأولي يتضرر من وجود عقبات تحول دون استمراره، والعمل على حلها فورا ،مؤكدا دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم كون قطاع الإستثمار أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تضمن اللقاء شكوى معلمة بمدرسة بهواش الثانوية الصناعية المشتركة بمنوف تتضرر من عدم الموافقة على نقلها إلى مدرسة الحديثة الإعدادية بنات ، وقد وجه المحافظ بمراعاة ظروفها الاجتماعية حيث أنها لديها ابنة من ذوى الهمم تحتاج رعاية خاصة.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطن يلتمس توفير كشك لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة. كما أشار إلى أنه لامانع من توفير كشك أو محل فى السوق الجديد مراعاة لظروفه الصحية الخاصة.

وقد أكد محافظ المنوفية على أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك فى إطار اللوائح والقوانين.