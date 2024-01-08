اختبار فعّال وسريع للتحقق من الإصابة بأمراض القلب عبر الأصابع

أفادت “صحيفة إكسبرس البريطانية” أن تعجر الأصابع، أي زيادة سماكة الجلد في الأصابع وتضخم أطرافها، وانحناء الأظافر إلى الأسفل، يمكن أن يكون علامة على مشاكل في القلب والرئتين.

ويُشير الدكتور دانييل سوجاي، طبيب الأمراض الجلدية، إلى أن هذا يظهر عندما تكون مستويات الأكسجين في الدم منخفضة، مما يشير إلى صعوبة في ضخ الدم بشكل فعال في الجسم.

ولإجراء اختبار سريع لتحقق من وجود مشاكل في القلب، يُنصح بتنفيذ وضعية الأصابع، و إذا رأيت فجوة على شكل ماسة بين الظفرين، فإن هذا يُشير إلى عدم وجود تعجر للأصابع، وإذا لم تر تلك الفجوة، فقد تشير النتيجة إلى وجود تعجر للأصابع.

ويعتبر تعجر الأصابع نتيجة لانخفاض مستويات الأكسجين في الدم، وهو ما يحدث عندما يكون القلب غير قادر على توفير كميات كافية من الأكسجين للجسم، و يمكن أن يكون السبب وراء ذلك هو تصلب الشرايين الذي يمنع تدفق الدم بشكل كافٍ. يعتبر تصلب الشرايين عادة ناتجًا عن عادات غير صحية مثل التدخين، وتناول الطعام الغني بالدهون، وعدم ممارسة الرياضة.

ويجب مراجعة الطبيب إذا كانت هناك أي علامات تشير إلى مشاكل في القلب، مثل ألم في الصدر، وضيق التنفس، والتعب غير المبرر. من المهم الاهتمام بالعلامات الغير معتادة التي يمكن أن تظهر في مناطق مختلفة من الجسم للكشف المبكر عن أية مشكلات صحية.