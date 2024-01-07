«مروة» قتلها زوجها.. وأخفى جثتها لمدة يومين في القليوبية

حادث غريب شهدته قرية كفر "أبوذكري" الواقعة بإحدى قرى مدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث تلقت أسرة مكالمة هاتفية من زوج ابنتهم يخبرهم أن الأخيرة توفاها الله.

الخبر الذى تلقته الأسرة كان بمثابة الصاعقة، كيف وابنتنا كانت بصحة جيدة ولم تشتكى من أى أمراض أو تعب، حينها أجابهم زوجها:" أنا دخلت عليها الأوضه لقيتها ميتة"، استسلمت الأسرة لقضاء وقدر رب العالمين، وعلى الفور قرروا سرعة إجراءات الدفن وعرضها على مفتش الصحة لاستخراج تصريح الدفن.

ولكن هنا كانت بداية اكتشاف اللغز، حيث شك مفتش الصحة فى الوفاة وأنها لم تكن طبيعية، وذلك بعدما عثر على آثار كدمات بجسدها بالإضافة إلى وجود الجثة بحالة تحلل مما يعنى أن هناك شبهه جنائية وراء الوفاة التى حدثت من فترة مما أدى إلى بداية تحلل للجثة.

لم تتردد أسرة السيدة فى إبلاغ الشرطة لكشف خيوط لغز وفاة ابنتهم، وحينما حضرت الشرطة وتم استجواب الأهل أخبروهم بأنهم تلقوا خبر وفاة ابنتهم عن طريق زوجها الذى أكد أن الوفاة طبيعية، على الفور قامت الشرطة باستدعاء زوج السيدة المتوفية وبتضييق الخناق عليه حدثت المفاجأة حيث اعترف بأن حدثت مشاجرة بينه وبين زوجته قام على أثرها بالتعدى عليها، ولكنها لم تمت فى الوقت ذاته وتوفيت باليوم التالي، حينها علمت أسرة السيدة أن زوج ابنتهم هو القاتل، وأوهمهم بوفاتها الطبيعية لكى لا يفتضح أمره.

بداية القصة كما دونتها سجلات الأجهزة الأمنية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ بوجود جثة ربة منزل داخل منزلها فى قرية كفر أبوذكرى بدائرة المركز وفى حالة تعفن ومحاولة أهل الزوج استخراج لها تصريح دفن ولكن موظف الصحة شك فى الوفاة بسبب تحلل الجثة، وكدمات متفرقة بها.

انتقل على الفور الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز بنها لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة سيدة تدعى مروة.ع.م فى العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة فى حالة تحلل وتعفن مما يدل على أن الوفاة منذ فترة كبيرة، وباستدعاء الزوج ويدعى م.ع.ح عاطل فى العقد الرابع من العمر، أكد أنه تعدى عليها قبل الوفاة بيوم.

وأشار إلى أن سبب الكدمات المتفرقة بالجثة إثر التعدى عليها، ولكنها لم تمت من التعدى وكانت طبيعية، واكتشف وفاة زوجته يوم الأحد الماضي، لافتا إلى أنه حاول على مدار الأيام الماضية استخراج شهادة وفاة لها ولكنه فشل، مبررًا عدم تحريره بلاغًا فى مركز الشرطة بسبب تنفيذ حكم غيابي، وإذا حضر لمركز الشرطة سيتم القبض عليه مما دفعه لمحاولة استخراج تصريح دفن دون الرجوع للشرطة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التى أمرت بحبس الزوج ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بدفن الجثمان، حيث شيع أهالى قرية بطا التابعة لدائرة مركز بنها جثمان الفقيدة لمثواها الأخير بمقابر أسرتها وسط أحزان جميع المشيعين، ودعوات الجميع لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.