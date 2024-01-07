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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس المالديف يوقف ثلاثة وزراء عن العمل لتصريحاتهم المهينة ضد رئيس الوزراء الهندي

محمد مويزو
محمد مويزو
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أوقف رئيس المالديف، محمد مويزو، ثلاثة وزراء عن العمل؛ بسبب إدلائهم بتصريحات وصفتها حكومة البلاد بـ "المهينة" ضد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.
وقالت حكومة المالديف في بيان أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد إنها على علم بالتصريحات المهينة التي نشرت على منصات التواصل الاجتماعي ضد زعماء أجانب وأفراد رفيعي المستوى، موضحة أنها آراء شخصية ولا تمثل وجهات نظر حكومة المالديف.
وكانت مريم شيونا، وزيرة بحكومة المالديف، قد وصفت رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بالمهرج في أعقاب زيارته إلى إقليم /لاكشادويب/ الهندي شمال جزر المالديف، كذلك وجهت انتقادا إلى جانب الوزيرين ملشا شريف وعبد الله محزون لرئيس الوزراء الهندي على موقع التواصل الاجتماعي.

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