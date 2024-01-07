معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري

رجح معهد التمويل الدولي التابع لصندوق النقد الدولي، أن يتسع عجز الموازنة المصرية بشكل كبير خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، على أن يشهد المزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل.

وتوقع المعهد في تقرير صادر عنه أن يرتفع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، من 6.4% في العام المالي الماضي، وسيكون هذا أكبر عجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2015 - 2016.

وتوقع معهد التمويل الدولي أن يؤدي تراجع صادرات المواد الهيدروكربونية وانخفاض عائدات قطاع الخدمات وتحسن طفيف في الواردات إلى اتساع عجز المعاملات الجارية بمصر إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023-2024.