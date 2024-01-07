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الإثنين 08 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
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رجح معهد التمويل الدولي التابع لصندوق النقد الدولي، أن يتسع عجز الموازنة المصرية بشكل كبير خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، على أن يشهد المزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل.

وتوقع المعهد في تقرير صادر عنه أن يرتفع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، من 6.4% في العام المالي الماضي، وسيكون هذا أكبر عجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2015 - 2016.

وتوقع معهد التمويل الدولي أن يؤدي تراجع صادرات المواد الهيدروكربونية وانخفاض عائدات قطاع الخدمات وتحسن طفيف في الواردات إلى اتساع عجز المعاملات الجارية بمصر إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023-2024.

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