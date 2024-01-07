الثلاثاء.. مجلس الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة بشأن المدارس التكنولوجية والتوسع فى إنشائها

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال جلساته العامة، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب وعشرون نائبا آخرين، بشأن سياسية الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية وبصفة خاصة التوسع فى انشاىها ونطاق توزيعها الجغرافى.

خاصة وأن المتمركز منها فى نطاق القاهرة الكبري وآليات وضبوابط التعاون. مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعى .

وأكد مقدم طلب المناقشة العامة أن الدولة بدأت بالاهتمام بالتعليم الفتى منذ العام 2018بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مشروع التطوير التعليم الفنى من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية والتى تعتمد فيه الدولة مع القطاع الخاص كشريك صناعى يختص بالتدريب والتأهيل واكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية اثناء سنوات الدراسة.

ولفت إلى أن عدد المدارس التكنولوجية بلغ 38 مدرسة بدأت الدراسة بها حتى العام الدراسي الحالي الآن أنه مازال عددها قليل لا يتناسب مع الطموحات والرغبة فى التوسع في هذا النوع من التعليم بالمدارس بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 فى إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز فى إطار نظام مؤسسى مستدام ومرن.