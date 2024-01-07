أستاذ علوم سياسية: إسرائيل ارتكبت 1950 مجزرة خلال 3 أشهر في غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، إنَّ ما أعلنه الاحتلال الإسرائيلي من أهداف أو مكاسب لم يأت بأي تقدم حقيقي يذكر، سوى المزيد من قتل الأطفال والنساء والشيوخ، والمزيد من تدمير جميع مقومات الحياة داخل غزة، فهذا ما نجح به الاحتلال من خلال المزيد من المجازر، إذ يتجاوز عدد المجازر أكثر من 1950 مجزرة ارتكبت على مدار 3 أشهر والتي كانت تستهدف عائلات بأكملها.

وأضاف «الحرازين»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «إسرائيل استهدفت كل البنى التحتية، حولت قطاع غزة إلى منطقة من الرماد وأكوام الركام المنتشرة في كل المناطق ولم يعد هناك منزلًا أو مكانًا صالحًا للسكن».

وتابع: «هناك رسالة حقيقية للاحتلال الإسرائيلي، بإن الشعب الفلسطيني وهو يتعرض للقصف والإبادة هو متمسك بالبقاء على أرضه، وهناك أكثر من 450 ألف مواطن متواجدين في منطقة مدينة غزة، وفى شمال مدينة غزة، ولم يقبلوا أن ينزحوا الى المناطق الجنوبية، ولكنها مناطق غير آمنة على مدار الأيام الماضية، كافة المناطق تم استهدافها والتي ادعى الاحتلال أنها مناطق آمنة».