محافظ شمال سيناء يكشف عن إجمالي جرحى غزة بالمستشفيات المصرية

كشف محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، عن إجمالي أعداد الجرحى الفلسطينيين الذين استقبلتهم السلطات المصرية عبر معبر رفح البري منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وأوضح شوشة، أن المستشفيات المصرية استقبلت 1001 جريح ومصاب فلسطينى من معبر رفح البرى منذ بداية الأحداث التي شهدتها غزة والمحافظة وفرت مكانًا في حى السبيل بمدينة العريش لإقامة العالقين والمرافقين الفلسطينيين، حيث تم تخصيص 3 عمارات سكنية مجهزة للإقامة بها وتوفير وسيلة مواصلات لهم بجانب تخصيص نادى اتحاد سيناء الرياضى كمقر للاستشفاء بعد الخروج من المستشفيات بطاقة 140 سريرا منها 101 سرير مشغول.

وأشار إلى إقامة عيادتين طبيتين لصالح الأشقاء الفلسطينيين في حى السبيل وفى نادى اتحاد سيناء بجانب توفير الإقامة والإعاشة الكاملة لهم خلال فترة إقامتهم بالسبيل ونادى الاستشفاء، وتوفير الوجبات الثلاث لهم، مشددًا على تنوع الوجبات اليومية المقدمة لهم.