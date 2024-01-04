اقرأ غدا في عدد البوابة.. مخاوف من صراع إقليمي.. اتهامات إيرانية لتل أبيب بالوقوف وراء انفجارين بكرمان

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 5 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
اتفاق مصري أمريكي على رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
مخاوف من صراع إقليمي.. اتهامات إيرانية لتل أبيب بالوقوف وراء انفجارين بكرمان
وزير الخارجية الأردني: نعد الملفات القانونية للتعامل مع جرائم الحرب الإسرائيلية
استشهاد العشرات جراء القصف على القطاع خلال الساعات الماضية
العراق يدين الهجوم على الحشد الشعبي: عدوان وخرق للسيادة
مظاهرات حاشدة في مقديشيو رفضا لاتفاق إثيوبيا وأرض الصومال
أوكرانيا وروسيا تتبادلان المئات من أسرى الحرب بوساطة إماراتية