اقرأ غدا في عدد البوابة.. مخاوف من صراع إقليمي.. اتهامات إيرانية لتل أبيب بالوقوف وراء انفجارين بكرمان

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 5 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اتفاق مصري أمريكي على رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

مخاوف من صراع إقليمي.. اتهامات إيرانية لتل أبيب بالوقوف وراء انفجارين بكرمان

وزير الخارجية الأردني: نعد الملفات القانونية للتعامل مع جرائم الحرب الإسرائيلية

استشهاد العشرات جراء القصف على القطاع خلال الساعات الماضية

العراق يدين الهجوم على الحشد الشعبي: عدوان وخرق للسيادة

مظاهرات حاشدة في مقديشيو رفضا لاتفاق إثيوبيا وأرض الصومال

أوكرانيا وروسيا تتبادلان المئات من أسرى الحرب بوساطة إماراتية