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الخميس 04 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في عدد البوابة.. مخاوف من صراع إقليمي.. اتهامات إيرانية لتل أبيب بالوقوف وراء انفجارين بكرمان

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 5 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اتفاق مصري أمريكي على رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
مخاوف من صراع إقليمي.. اتهامات إيرانية لتل أبيب بالوقوف وراء انفجارين بكرمان
وزير الخارجية الأردني: نعد الملفات القانونية للتعامل مع جرائم الحرب الإسرائيلية
استشهاد العشرات جراء القصف على القطاع خلال الساعات الماضية
العراق يدين الهجوم على الحشد الشعبي: عدوان وخرق للسيادة
مظاهرات حاشدة في مقديشيو رفضا لاتفاق إثيوبيا وأرض الصومال
أوكرانيا وروسيا تتبادلان المئات من أسرى الحرب بوساطة إماراتية

الفلسطينيين العراق الصومال