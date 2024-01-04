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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس الثاني للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

وزير الداخلية قداسة
وزير الداخلية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
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قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الخميس، بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب وزير الداخلية عن أصدق تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على أن تلك المناسبة نستلهم منها مشاعر السلام والمحبة. 

كما أشاد الوزير بالدور الوطنى المُشرف للكنيسة المصرية والذى ظل على مدار العصور مثالًا يحتذى به فى إعلاء قيم التسامح والإخاء بين كافة أبناء الوطن، وأنها كانت دائمًا فى مقدمة الصفوف للمحافظة على وحدة النسيج الوطنى.


من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى مواجهة التحديات، مؤكدًا على تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية فى أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والإستقرار بكافة ربوع الوطن.

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محمود توفيق وزير الداخلية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بالعباسية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد